Piyasalarda önemli son dakika değişiklikleri yaşanırken dolar ve eurodaki son durum piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,15 seviyelerinden işlem görüyor. Peki, dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte 7 Mayıs güncel döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?