Piyasalarda önemli son dakika değişiklikleri yaşanırken dolar ve eurodaki son durum piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,15 seviyelerinden işlem görüyor. Peki, dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte 7 Mayıs güncel döviz kurları...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin lira, en yüksek 395 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 676 milyon 94 bin 142,45 lira, işlem miktarı ise 1.749,36 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 679 milyon 895 bin 397,23 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 336 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 artarak 10.671 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 5.877 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 6.713 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 4.457 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 17.265 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2400 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, devam eden belirsizlikler ve tarihi düşük seviyelerdeki makroekonomik verilere dair endişelere karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserlikle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Dün açıklanan Avrupa Birliği Komisyonu raporunda, Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 7,7 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 6,3 büyüyeceği tahminine yer verildiğini belirten analistler, Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışların da mart ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 azaldığını anımsattı.
Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmadığını aktararak, gün içerisinde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin izleneceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ocak ayında imzaladığı ilk faz ticaret anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini yaklaşık 1-2 hafta içinde raporlayabileceğini belirterek, "Bir anlaşmaları olduğunu anlıyorlar ve umarım anlaşmayla ilgilenecekler, göreceğiz. Yapabilirler de yapmayabilirler de... Bunu öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere yönelik birçok ülkenin normalleşme adımları attığı son dönemde, yeniden ticarete ilişkin belirsizliklerin gündeme gelmesi Asya borsalarında volatilitenin artmasına yol açtı.
4 günlük tatilin ardından işleme açılan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yenin dolar karşısında zayıflamasının ihracatçı şirket hisselerini desteklemesiyle günü yüzde 0,3 artışla 19.675 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 106,2 seviyelerinde hareket ediyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 azalarak 2.872 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 31.485 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 azalışla 23.969 puanda bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi 1.929 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor.