



Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel bir TV kanalının canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

3. FAZ HAKKINDA

Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1.000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-devlet üzerinden başvuru başlattık. Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık. Belli kategorilerin değerlendirmeye alınmayacağını belirttik.