Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel bir TV kanalının canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:
3. FAZ HAKKINDA
Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1.000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-devlet üzerinden başvuru başlattık. Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık. Belli kategorilerin değerlendirmeye alınmayacağını belirttik.
Faz 1 ve faz 2'ye başvuranlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneği alanlar ve memur olanlar diye belirtmiştik. 6 milyon başvurunun yüzde 60'ı değerlendirme dışı kaldı bu şekilde. Vakıflarımız başvuruları değerlendiriyor. SGK açısından, kriterler açısından baktığımızda hanelerimiz değerlendiriyor. Ödemelere başladık. 620 bin haneye faz 3'te yardım yaptık.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Kısa çalışma ödeneğinde 120 günü 60 güne indirmiştik. Kısa çalışmada tüm çalışanlarımız maaşını alıyor. Nisan maaşlarını 5 Mayıs'ta almaları gerekiyordu. 2.5 milyon çalışanımıza ödemesini yaptık. Tarihin en hızlı verilen kısa çalışması oldu. Bir yandan ödemeleri yaparken, bir yandan başvuru alıyoruz.
Pandemi süreci olmasaydı. Firma başvuruyor. Kapsamlı belge istiyorduk. Rehberlik teftişe gidiyordu. Sistemlerine bakarak hak ediyor mu diye bakılıyordu. Ancak uygunluk testi yapsak eylül, ekimi bulurdu. Uygunluk tespitini daha sonra yapacağız. Yüzde 25 başvurular değerlendirme dışında kalmış oluyor.
Yanlış beyan olursa, çalışanımızdan değil işverenimizden alacağız.
KUAFÖRLER HAKKINDA
Kuaförlerimiz, berberlerimizin kendisi değil yanlarında çalışanlarına kısa çalışma ödeneği verdik. Ya tamamen durması ya da 3'te bir azaltılması.
ÜCRETSİZ İZİN HAKKINDA
Ücretsiz izne çıkanların nakdi ödemeleri yarın yapılmaya başlayacak.