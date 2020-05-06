3.2 milyon işçiye maaş desteği

Coronavirüs tedbirleri kapsamında devreye alınan, yararlanma şartları kolaylaştırılan ve işlemleri hızlandırılan kısa çalışma ödeneği hem işveren hem de çalışanlar için önemli bir destek haline geldi. Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 300 bin firma, 3.2 milyon çalışanı için başvururken; Nisan ayı ödemeleri dün hesaplara yatırıldı. Kısa çalışma ödeneğine Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 oranında azaltan ya da faaliyetini en az 4 hafta durduran işverenler başvuruyor. Firmanın çalışanının ödenekten yararlanabilmesi için son 3 yılda asgari 450 gün priminin yatırılmış olması ve son 60 gün hizmet akdine tabi olması gerekiyor. Ödenek başvurularında işverenin beyanı esas kabul ediliyor. Çalışanlara maaşlarına göre aylık bin 752 ile 4 bin 380 lira arasında ödeme yapılıyor.
ALO 170'E 4.8 MİLYON ÇAĞRI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 11 Mart'tan Nisan sonuna kadar olan süreçte ALO 170'e gelen çağrıların yüzde 160 artışla 4.8 milyona ulaştığını bildirdi. En çok çağrı alınan alanlardan birinin kısa çalışma ödeneği olduğunu anlatan Selçuk, "Yılın ilk aylarında ödenek ile ilgili bin, 2 bine yakın çağrı gelirken, Coronavirüs'le mücadele tedbirleri kapsamında ödeneğin kullanılmaya başlanması ile bu rakam 372 bin 126'ya ulaştı" dedi. 11 Mart'tan Nisan sonuna kadar İŞKUR'a gelen çağrı sayısı yüzde 417 artarak 1.6 milyona çıktı. SGK için de 1 milyon 311 bin kez arama yapıldı.
ALO 170'E 4.8 MİLYON ÇAĞRI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 11 Mart'tan Nisan sonuna kadar olan süreçte ALO 170'e gelen çağrıların yüzde 160 artışla 4.8 milyona ulaştığını bildirdi. En çok çağrı alınan alanlardan birinin kısa çalışma ödeneği olduğunu anlatan Selçuk, "Yılın ilk aylarında ödenek ile ilgili bin, 2 bine yakın çağrı gelirken, Coronavirüs'le mücadele tedbirleri kapsamında ödeneğin kullanılmaya başlanması ile bu rakam 372 bin 126'ya ulaştı" dedi. 11 Mart'tan Nisan sonuna kadar İŞKUR'a gelen çağrı sayısı yüzde 417 artarak 1.6 milyona çıktı. SGK için de 1 milyon 311 bin kez arama yapıldı.