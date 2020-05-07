Sahibinden satılık ve kiralık ilanlar tarih mi oluyor? Düzenleme yolda...

İnternet üzerinden sahibinden satılık ya da kiralık ev ilanları artık tarih mi oluyor? Taşınmaz ticaret yetki belgesi olmayan satılık ve kiralık konut iş yeri ilanı veremeyecek. Düzenleme yasalaştıktan sonra özellikle merdiven altı emlakçıların önüne geçilmiş olacak. İnternet üzerinden sahibinden kiralık ve satılık yasaklanıyor mu? İnternet üzerinden ev ilanı verilemeyecek mi? Ev sahipleri internet üzerinden evini kiralayıp satamayacak mı? İzmir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Güleroğlu, 25 bin liralık para cezası ile de merdiven altı emlakçıların önüne geçildiğini vurguladı.

İşte Güleroğlu'nun açıklamalarının satır başları;



YASAL YÖNETMELİK NEDİR?

Bu çalışma zaten yaklaşık iki sene öncesine varıyor. Daha doğrusu ondan önceki iki sene var 2016'dan başlayıp 2018'de sonlanan bir durum var. 2018'de emlakçının çalışma şartları sistematik olarak ortaya kondu. Bu yasal yönetmelik nedir? Lise mezunu olmayan, oda kaydı vergi kaydı bulunmayanlar bu işe yapamayacaklar. Ofislerinin de 30 metrekareden aşağı olmaması her çalışan kişi için de 6 metrekare özel şart getiriliyor.