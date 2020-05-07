Sahibinden satılık ve kiralık ilanlar tarih mi oluyor? Düzenleme yolda...

İnternet üzerinden sahibinden satılık ya da kiralık ev ilanları artık tarih mi oluyor? Taşınmaz ticaret yetki belgesi olmayan satılık ve kiralık konut iş yeri ilanı veremeyecek. Düzenleme yasalaştıktan sonra özellikle merdiven altı emlakçıların önüne geçilmiş olacak. İnternet üzerinden sahibinden kiralık ve satılık yasaklanıyor mu? İnternet üzerinden ev ilanı verilemeyecek mi? Ev sahipleri internet üzerinden evini kiralayıp satamayacak mı? İzmir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Güleroğlu, 25 bin liralık para cezası ile de merdiven altı emlakçıların önüne geçildiğini vurguladı.
İşte Güleroğlu'nun açıklamalarının satır başları;
YASAL YÖNETMELİK NEDİR?
Bu çalışma zaten yaklaşık iki sene öncesine varıyor. Daha doğrusu ondan önceki iki sene var 2016'dan başlayıp 2018'de sonlanan bir durum var. 2018'de emlakçının çalışma şartları sistematik olarak ortaya kondu. Bu yasal yönetmelik nedir? Lise mezunu olmayan, oda kaydı vergi kaydı bulunmayanlar bu işe yapamayacaklar. Ofislerinin de 30 metrekareden aşağı olmaması her çalışan kişi için de 6 metrekare özel şart getiriliyor.
EV SAHİPLERİ İNTERNET ÜZERİNDEN EVİNİ KİRALAYIP SATAMAYACAK MI?
Bu iddia doğru değil. Yani bir insan evi varsa satabilir bunda sıkıntı yok. Emlakçısız da satabilir. Böyle bir zorunluluk yok. Çünkü Anayasa'nın özlük haklarına aykırı bir şey bu.
25 BİN LİRA PARA CEZASI
Bu para cezası emlakçının yapmış olduğu işlerle ilgili. Bir hata yapıyorsa 5 bin lira üst limit 3 bin lira arası değişen yasaya göre cezalar var. Eğer şahıs şirketiyse. Fakat bu bir limited şirket bir anonim şirketse bu cezanın 5 katı oluyor. Yani 25 bin liraya çıkmasının sebebi bu. Bu vatandaşlara kesilmiyor emlakçı bir hata yapıyorsa emlakçıya kesilen bir para cezası. Hem vatandaşların hakkı korunuyor hem de emlakçılar artık merdiven altı emlakçılar ortadan tamamen kalkıyor.