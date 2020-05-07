İBB askıda fatura başvurusu nasıl yapılır? İBB fatura başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru ekranını sorguluyor. Kimler askıda fatura başvurusu yapabilir? İBB askıda fatura başvurusu yapmak için belirli şartları taşımanız gerekiyor. Doğalgaz ve su faturalarınızı askıya bıraktıktan sonra, faturalar bir hayırsever tarafından ödeniyor. Ödeme yapıldıktan sonra tarafınıza SMS ile bildirim yapılıyor. İşte, İBB askıda fatura başvurusu hakkında merak edilenler…
KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR?
Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor.
Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor.
İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor.
Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.
KİMLER ASKIDAN FATURA ALABİLİR?
Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alabilir.
ASKIDA FATURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
– Askıda fatura başvurusu için askidafatura.ibb.gov.tr sayfasına giriş yapmanız gerekiyor.
– Ardında sayfada "ASKIDA FATURA BIRAK" butonuna tıklayabilirsiniz.
– Karşınıza çıkan sayfada kişisel bilgileri doldurup "ASKIDA FATURA BIRAK" butonuna tıkladıktan sonra işleminizin onaylandığına dair bilgi gelecek.
İBB ASKIDA FATURA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?
İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan, 'Askıda Fatura' uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak.
Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyenler de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek. Kampanya ile ilgili tüm ayrıntılara, ibb.gov.tr adresinden girilerek Askıda Fatura uygulamasından ulaşılabilecek.