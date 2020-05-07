İBB askıda fatura başvurusu nasıl yapılır? İBB fatura başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru ekranını sorguluyor. Kimler askıda fatura başvurusu yapabilir? İBB askıda fatura başvurusu yapmak için belirli şartları taşımanız gerekiyor. Doğalgaz ve su faturalarınızı askıya bıraktıktan sonra, faturalar bir hayırsever tarafından ödeniyor. Ödeme yapıldıktan sonra tarafınıza SMS ile bildirim yapılıyor. İşte, İBB askıda fatura başvurusu hakkında merak edilenler…

KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR?

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor.

Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor.