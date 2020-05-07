Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Yeni fiyatlar duyuruldu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

Motorin fiyatlarında yeni bir değişim yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 7 kuruş indirim yapıldı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Peki, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,22 liradan 5,15 liraya, Ankara'da 5,30 liradan 5,23 liraya, İzmir'de ise 5,32 liradan 5,25 liraya gerileyecek.