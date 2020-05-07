Uzmanlar bugün altında ne bekliyor? Altın ve Dolar Euro alacaklar ve satacaklar dikkat! Piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ederken altın fiyatlarının daha fazla artıp artmayacağı ise merak konusu oldu. Önceki gün, altınının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 390,2 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 395,5 lira ile tarihin en yüksek seviyesinden işlem gördü. Dolar ve eurodaki son durum piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,15 seviyelerinden işlem görüyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI
Aynı dakikalarda çeyrek altın 648 lira, cumhuriyet altını da 2.640 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.693 dolar seviyesinde bulunuyor.
380 - 400 LİRA BANDI
Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, 1.680 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin lira, en yüksek 395 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 676 milyon 94 bin 142,45 lira, işlem miktarı ise 1.749,36 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 679 milyon 895 bin 397,23 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 336 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 artarak 10.671 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 5.877 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 6.713 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 4.457 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 17.265 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2400 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, devam eden belirsizlikler ve tarihi düşük seviyelerdeki makroekonomik verilere dair endişelere karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserlikle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Dün açıklanan Avrupa Birliği Komisyonu raporunda, Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 7,7 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 6,3 büyüyeceği tahminine yer verildiğini belirten analistler, Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışların da mart ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 azaldığını anımsattı.
Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmadığını aktararak, gün içerisinde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin izleneceğini kaydetti.
Altın Nedir?
Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.