TEMASSIZ ÖDEME YÖNTEMLERİNİ TERCİH EDİN

Mümkün oldukça tek kart kullanılmasını öneren Sünbül, "ATM'lerden para çekebileceğiniz debit veya ATM kartınızı yanınızda olursa hızlı nakit ihtiyaçlarınızı gidermeniz mümkün olacaktır. En çok kullandığınız kredi kartınızı almayı unutmayın. Yurtdışına gidiyorsanız kredi kartınızın ilgili ülkede geçerli olduğundan emin olun. Yedek bir kredi kartı, mümkünse farklı bir banka kartı olmasını öneririz. Acil bir durum olmadıkça mümkün olduğunca tek kart kullanmaya dikkat edin. Temassız ödeme yöntemlerini tercih edin." ifadelerini kullandı.

KART KOPYALAMALARINA KARŞI UYANIK OLUN

Kartınızı asla gözünüzün önünden ayırmayın uyarısında bulunan Sünbül, "Kurye veya kasiyere kartınızı emanet etmeyin. Ödemeyi yaparken kasiyerin kartınızı sadece POS ile kullandığında emin olun ve gözünüzle görün. Güvenmediğiniz dükkanlarda veya ülkelerde kredi kartı yerine nakit ödeme yapmayı tercih edin." dedi.