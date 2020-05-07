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    • Ekonomi
    • 07.05.2020 10:06
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    • 07.05.2020 10:07
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    güne yatay başladı | 7 Mayıs 100 endeksi son durum

    'da BIST 100 endeksi, 8,47 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 98.579,92 puana yükseldi. Analistler, bugün 'nın beklentiler doğrultusunda lerde değişiklik yapmaması sonrası yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.

    Borsa İstanbul güne yatay başladı

    'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,01 artışla 98.579,92 puana çıktı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 8,47 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 98.579,92 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,03 geriledi, holding endeksi ise yüzde 0,21 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile gıda, içecek oldu.

    Dün sınırlı da olsa satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 98.571,46 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün 'nın beklentiler doğrultusunda lerde değişiklik yapmaması sonrası yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.

    ABD'de yarın yayımlanacak nisan ayı istihdam raporu öncesi bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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