



TORBA yasa ile iş sözleşmelerinin feshi 3 ay süreyle yasaklandı. 15 Mart sonrasında işsiz kalanlar için ise işsizlik maaşı alamadıkları durumlar için bir ödenek verilmesi düzenlendi. İŞKUR işsizlik maaşlarını da ödemeye devam ediyor. İşsizlik maaşı ile ilgili bize çok soru ulaşıyor. İşte sorularınızın cevapları:



İşsizlik maaşını kimler alabilir?

4A'lı olarak çalışanlar işten çıkartıldıklarında alabiliyor. Bunun için işten çıkartma formuna doğru kodun girilmesi önemli. Tabii prim şartlarını da yerine getirebilmek gerekiyor.