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    • Ekonomi
    • 07.05.2020 11:50
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    • 07.05.2020 11:52
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    dan ucuza satılık arsa ve daire! Bu ilanlara talep yağıyor... | Güncel icradan satılık ilanlar

    dan satılan arsa, daire, dükkan, tarla gibi gayrimenkuller bazen yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Değerlerinin çok altına satılan bu taşınmazlarla ilgili ilanlar tarafından düzenli şekilde yayınlanıyor. Son yayınlanan ilanlarda İstanbul'un en merkezi yerlerinden biri olan Eyüp'te bulunan bulunan 228 metrekarelik arsa yatırımcıların ilgisini çekti. Arsanın 15 Haziran 2020'de satışa çıkacağı bildirildi. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı bazı icradan satış ilanları...

    İstanbul'un göbeğinde bu fırsat kaçmaz! 15 Haziran'da...

    dan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son yayınlanan ilanlarda İstanbul'un en merkezi yerlerinden biri olan Eyüp'te bulunan bulunan 228 metrekarelik arsa yatırımcıların ilgisini çekti. Arsanın 15 Haziran 2020'de satışa çıkacağı bildirildi. İşte detaylar...

    İSTANBUL EYÜP'TE 228 METREKARELİK SATILIK ARSA

    , güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    İSTANBUL MALTEPE'DE 105 METREKARELİK SATILIK DAİRE

    İZMİR'DE UCUZA 3+1 SATILIK DAİRE

    İSTANBUL ESENLER'DE 320 BİN TL'YE SATILIK DAİRE

    Haberler Ekonomi İcradan ucuza satılık arsa ve daire! Bu ilanlara talep yağıyor... | Güncel icradan satılık ilanlar
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