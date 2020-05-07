İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Son yayınlanan ilanlarda İstanbul'un en merkezi yerlerinden biri olan Eyüp'te bulunan bulunan 228 metrekarelik arsa yatırımcıların ilgisini çekti. Arsanın 15 Haziran 2020'de satışa çıkacağı bildirildi. İşte detaylar...

İSTANBUL EYÜP'TE 228 METREKARELİK SATILIK ARSA

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

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