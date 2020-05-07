Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.05.2020 10:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2020 17:48
    ABONE OL

    Çiftçiler buzağı destek ödemelerini almaya başladı! İşte TC kimlik no sorgulama

    Bakan Pakdemirli 2019 yılı 1. dönem buzağı destekleri ödeme tarihlerini açıkladı. 2020 yılında devlet tarafından üreticilere ve hayvancılara binlerce lira destek verilmeye devam edilecek. Peki, buzağı destekleri ne kadar olacak? 4 ay ve üzeri buzağının yanı sıra, soy kütüğüne kayıtlı buzağına da destek verilecek. İşte, 2020 yılında hayvancılığa verilecek destekler!

    2019 yılı 1. dönem buzağı desteklemeleri yattı mı, ödendi mi?

    Bakan Pakdemirli 2019 yılı 1. dönem buzağı destekleri ödeme tarihlerini de belirtmişti. T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara 24 Nisan, 2 olanlara 30 Nisan günü ödeme yapıldı. Son rakamı , 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs saat 18.00'den sonra yapılacak. İşte tüm detaylar

    BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?

    T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara 24 Nisan, 2 olanlara 30 Nisan günü ödeme yapıldı. Son rakamı , 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs saat 18.00'den sonra yapılacak.

    TARIM ORMAN BAKANLIĞININ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AÇIKLAMALARI

    Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği kapsamında 80 ilde 71 bin 845 yetiştiriciye 187 milyon lira, sertifikalı tohum üretim kapsamında ise 7 ilde 11 firmaya 5 milyon lira ödeme yapılacağını aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

    "2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacak.

    Ödemeler saat 18.00'dan sonra T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre başlayacağız. 2019 yılı 1. Dönem Buzağı Desteği ile Sürü Büyütme ve Yenileme desteği kapsamındaki ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara bugün, son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs saat 18.00'den sonra yapılacak."

    Pakdemirli, bu ödemeler ile yıl başından itibaren ödenen desteklemelerin toplam 12,4 milyar liraya ulaştığını vurgulayarak, "Toplam 22 milyar lira olan tarımsal desteklerin yüzde 56'sı ödenmiş olacak. Tüm çiftçi ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

    BUZAĞI DESTEKLERİ 2020 NE KADAR?

    4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

    Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş

    Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

    Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Ba
    Haberler Ekonomi Çiftçiler buzağı destek ödemelerini almaya başladı! İşte TC kimlik no sorgulama
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri