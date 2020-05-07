Hatay ve Mersin hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu o illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun olarak sorgulanıyor. Bilindiği üzere bazı illerde sokağa çıkma yasağı kararı bu hafta sonu da uygulanacak. Bazı büyükşehirlerde hafta sonu yasak kararı devam ederken bazı büyükşehirlerde ise yasak olmayacak. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.