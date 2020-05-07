Antalya Aydın Muğla hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Mayıs'ta yasak olan iller!

Antalya Aydın Muğla sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Antalya Aydın Muğla sokağa çıkma yasağı olacak mı? 9-10 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bazı illerde sokağa çıkma yasağının devamı kararı alınırken bazı illerde ise yasak olmayacak. Peki, bu hafta sonu Antalya Aydın Muğla sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yasak kapsamında olan ve olmayan iller!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.