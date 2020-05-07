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    • Ekonomi
    • 07.05.2020 16:55
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    • 07.05.2020 16:55
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    Altında rekor seviye! Kritik sınırın üzerine çıktı | 7 Mayıs 2020 fiyatı

    Son dönemde yukarı yönlü ivmelenen altının ons fiyatıyla birlikte doların da artışa geçmesi sonrası tarihinde ilk kez 395 TL fiyatını aşarak rekor kırdı. Gram altın günü yüzde 0,17'lik artışla 932 liradan kapadı.

    Altında rekor seviye! Kritik sınırın üzerine çıktı

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 391 bin lira, en yüksek 395 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 676 milyon 94 bin 142,45 lira, işlem miktarı ise 1.749,36 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 679 milyon 895 bin 397,23 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

    Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
    Önceki Kapanış 391.300,00 1.702,50
    En Düşük 391.000,00 395,50
    En Yüksek 395.400,00 395,50
    Kapanış 392.000,00 395,50
    Ağırlıklı Ortalama 393.181,49 395,50
    Toplam İşlem Hacmi (TL) 676.094.142,45
    Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.749,36
    Toplam İşlem Adedi 52

    Haberler Ekonomi Altında rekor seviye! Kritik sınırın üzerine çıktı | 7 Mayıs 2020 gram altın fiyatı
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