Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 56,50 59,00 -4,24 Anadolu Efes 17,41 17,95 -3,01 Brisa 8,61 8,86 -2,82 Karsan Otomotiv 1,79 1,84 -2,72 Güneş Sigorta 3,11 3,19 -2,51 Deva Holding 14,32 14,65 -2,25 Bim Mağazalar 50,35 51,50 -2,23 Reysaş GMYO 4,99 5,10 -2,16 Eczacıbaşı İlaç 4,63 4,73 -2,11 Tekfen Holding 13,23 13,51 -2,07 Özak GMYO 2,88 2,94 -2,04 Netaş Telekomünikasyon 13,15 13,42 -2,01 Enerjisa Enerji 7,41 7,55 -1,85 Klimasan Klima 16,42 16,73 -1,85 Global Yatırım Holding 3,19 3,25 -1,85 Good-Year 4,29 4,37 -1,83 Koza Madencilik 12,21 12,43 -1,77 Doğuş Otomotiv 9,28 9,44 -1,69 Torunlar GMYO 2,37 2,41 -1,66 Tofaş Oto Fabrikaları 19,80 20,08 -1,39