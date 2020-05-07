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    • Ekonomi
    • 07.05.2020 20:47
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    • 07.05.2020 20:47
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 7 Mayıs en çok değer kaybeden hisseler

    'da endeksi, 7 Mayıs tarihini yüzde 0,18 değer kaybıyla 98.398,81 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ford Otosan 56,50 59,00 -4,24
    Anadolu Efes 17,41 17,95 -3,01
    Brisa 8,61 8,86 -2,82
    Karsan Otomotiv 1,79 1,84 -2,72
    Güneş Sigorta 3,11 3,19 -2,51
    Deva Holding 14,32 14,65 -2,25
    Bim Mağazalar 50,35 51,50 -2,23
    Reysaş GMYO 4,99 5,10 -2,16
    Eczacıbaşı İlaç 4,63 4,73 -2,11
    Tekfen Holding 13,23 13,51 -2,07
    Özak GMYO 2,88 2,94 -2,04
    Netaş Telekomünikasyon 13,15 13,42 -2,01
    Enerjisa Enerji 7,41 7,55 -1,85
    Klimasan Klima 16,42 16,73 -1,85
    Global Yatırım Holding 3,19 3,25 -1,85
    Good-Year 4,29 4,37 -1,83
    Koza Madencilik 12,21 12,43 -1,77
    Doğuş Otomotiv 9,28 9,44 -1,69
    Torunlar GMYO 2,37 2,41 -1,66
    Tofaş Oto Fabrikaları 19,80 20,08 -1,39

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 7 Mayıs BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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