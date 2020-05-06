Yurt içi uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak otobüs seferleri başladı mı? Şehirler arası ulaşım yasağının bazı illere yönelik olarak kaldırılmasının ardından gözler uçak ve otobüs seferlerine çevrildi. 7 ilde daha yasak kaldırıldı ve şehirler arası ulaşım yasağının olduğu il sayısı 24'e düştü. Vatandaşlarda gözler THY ve Pegasus gibi firmaların yapacağı uçuş seferleri açıklamasına çevrildi. Peki, yurt içi uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak otobüs seferleri başladı mı?

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı.