Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yerel parayla ticaret açıklaması!

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ''Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pekcan "Türk Konseyi üyeleri, Kovid-19 sürecinde dış ticarette demir yollarının çok daha etkin kullanımı için ortak hareket etmeli. Türk Konseyi üyeleri olarak önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik vermeliyiz" dedi.

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