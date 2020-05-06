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    • Ekonomi
    • 06.05.2020 10:19
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    • 06.05.2020 10:19
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    Son dakika: ün varil fiyatları yeniden kritik sınırın üzerinde |

    Dünya genelinde koronavirüs salgınının hızının kesilmesiyle birlikte yeniden hareketlenen fiyatları, kritik sınır olan 30 doları bir kez daha aştı. Sabah saatlerinde 30,01 dolardan işlem gören Brent petrolün varil fiyatlarının 31,31 dolarlık direnç noktasını kırması durumunda yukarı yönlü hareketine devam edeceği belirtildi.

    Brent petrolün varil fiyatları yeniden kritik sınırın üzerinde

    ün varili, uluslararası piyasalarda 30,01 dolardan işlem görüyor.

    Dün 30,35 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 30,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,08 azalışla 30,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 26,19 dolardan alıcı buldu.

    Dün Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan öngörülere göre, 25 Nisan-1 Mayıs haftasında 8,44 milyon varil artış olan ABD ticari ham petrol stokları, beklenenden daha hızlı yükseldi.

    Uzmanlar, stok kapasitelerinin beklenenden daha hızlı dolduğu endişelerinin fiyatları baskıladığını belirtiyor.

    Brent petrolde teknik olarak 30,93 ile 31,31 dolar aralığının direnç, 29,57 ile 28,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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