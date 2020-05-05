EN BÜYÜK KAVGA ASYA VE AVRUPA'DA

Suudi liderliğindeki OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri OPEC+ toplantısında üretim kesintisi kararı çıkmamasının ardından, bu iki ülke Asya ve Avrupa pazarlarında paylarını korumak ve artırmak için mücadeleye devam ediyor.

Dünyanın en büyük petrol üretici firması Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco, nisan ve mayıs aylarında Asya'daki rafinerilere varil başına piyasa fiyatından 5 dolar düşük ham petrol satacağını duyurmuştu.

Bunun üzerine, OPEC'in diğer önemi petrol üreticisi ülkelerinden Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri de Asya'daki alıcılara benzer indirimler sunacaklarını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, ayrıca Rusya'nın güçlü olduğu Polonya, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinin rafinerilerine piyasa fiyatının altında petrol ihraç etmeye başladı.