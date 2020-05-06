Otobüse tavan fiyat geliyor

tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahat yasağının ilan edildiği ilk günlerde ortaya çıkan fahiş bilet fiyatları,'nı harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre; hem vatandaşı hem de firmaları mağdur etmeyecek yeni bir çalışma hazırlandı. Bu kapsamda kilometre bazlı hazırlanan fiyat çalışmasının tamamlanarak'na sunulduğu öğrenildi. Buna göre; yolcu kapasitesi yarı yarıya düşürülen otobüslerde en çok yüzde 50 ile 100 arasında artış yapılabilecek.