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    • Ekonomi
    • 06.05.2020 Gazete
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    Otobüse tavan fiyat geliyor

    COVİD-19 tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahat yasağının ilan edildiği ilk günlerde ortaya çıkan fahiş bilet fiyatları, 'nı harekete geçirdi.

    Otobüse tavan fiyat geliyor
    COVİD-19 tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahat yasağının ilan edildiği ilk günlerde ortaya çıkan fahiş bilet fiyatları, Ulaştırma Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre; hem vatandaşı hem de firmaları mağdur etmeyecek yeni bir çalışma hazırlandı. Bu kapsamda kilometre bazlı hazırlanan fiyat çalışmasının tamamlanarak Cumhurbaşkanı'na sunulduğu öğrenildi. Buna göre; yolcu kapasitesi yarı yarıya düşürülen otobüslerde en çok yüzde 50 ile 100 arasında artış yapılabilecek.


    BARIŞ ŞİMŞEK
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