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    • Ekonomi
    • 06.05.2020 Gazete
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    Maske fırsatçısına darbe: Üst limit 1 lira

    , uyguladığı politikalar kapsamında maske konusunda fırsatçılık yapanların önünü kesmeyi başardı. Marketlerde en çok 1 TL'ye satılabilecek. Fırsatçıya yine geçit verilmeyecek.

    Maske 1 lira
    Hükümet, uyguladığı politikalar kapsamında maske konusunda fırsatçılık yapanların önünü kesmeyi başardı. Maskenin tavan fiyatlarla eczane ve marketlerde satışının önü açıldı. Sektör temsilcileri ile Ticaret Bakanlığı yetkililerinin tavan fiyat belirlemek ve üretim, dağıtım politikalarını oluşturmak üzere bir araya geldikleri öğrenildi. Maskelerin marketlerde de satışa sunulabilmesi için genelge hazırlandığı ifade edilirken; bir maske en fazla 1 liraya satılabilecek. Eczane ya da marketler isterse 1 liranın altında satış yapabilecek ancak, bunun üstüne çıkılamayacak. Satışın başlamasıyla birlikte sıkı denetim de olacak. Alım gücü olmayanlara maske dağıtımının süreceği belirtildi.






    BARIŞ ŞİMŞEK
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