Maske fırsatçısına darbe: Üst limit 1 lira

ükümet

uyguladığı politikalarkapsamında maskekonusunda fırsatçılıkyapanların önünükesmeyi başardı.Maskenin tavanfiyatlarla eczaneve marketlerdesatışının önü açıldı.Sektör temsilcileriile Ticaret Bakanlığıyetkililerinin tavanfiyat belirlemekve üretim, dağıtımpolitikalarınıoluşturmak üzerebir araya geldikleriöğrenildi. Maskelerinmarketlerde de satışasunulabilmesi içingenelge hazırlandığıifade edilirken; birmaske en fazlasatılabilecek.Eczane ya damarketler isterse 1liranın altında satışyapabilecek ancak,Satışın başlamasıylabirlikte sıkı denetimde olacak. Alım gücüolmayanlara maskedağıtımının süreceğibelirtildi.