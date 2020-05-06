Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi 2020 ödeme işlemlerinde son gün ne zaman?

MÜCBİR SEBEBİN EMLAK VERGİSİNE ETKİSİ



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belli faaliyet konuları itibariyle bazı mükellefler için mücbir sebep halinin bulunduğunu ilan etti, ancak bu kapsamdaki mükelleflerin sadece Mart, Nisan ve Haziran dönemlerine ait KDV ve muhtasar beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatıldığını belirledi.



Yani bu mükellefler için tüm mükellefiyetleri kapsayan genel bir mücbir sebep hali söz konusu değil. Bu nedenle bunların emlak vergilerini normal süresinde ödemeleri gerekiyor. Aynı Tebliğ ile "65 yaş ve üstünde olması" veya "kronik rahatsızlığı" bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen mükelleflerin de sokağa çıkma yasağı boyunca mücbir sebep halinde bulundukları kabul edildi. Bunların yerine getiremeyeceği yükümlülükler için herhangi bir belirleme için yapılmadı.



Bu nedenle sokağa çıkma yasağı dolaysıyla mücbir sebep kapsamına giren vatandaşlarımızın, mücbir sebep süresi içinde yerine getirmeleri gereken tüm vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilme (bu kapsamda emlak vergisi birinci taksitlerinin ödeme) süresi uzadı. Mücbir sebep, sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı tarihte sona erecek ve ödenmemiş emlak vergisi birinci taksitinin 15 gün içinde ödenmesi gerekecek. Yani bu vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığınca yasağın kaldırılmasını bekleyecekler ve kaldırıldıktan 15 gün sonra vergilerini ödeyecekler.