Çeyrek ve gram altın fiyatı, altın yatırımı olan vatandaşlar tarafından sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 artışla 391,20 liradan tamamladı. Bu kapsamda altın yatırımı olan vatandaşlar "6 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: