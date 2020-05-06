Çeyrek ve gram altın fiyatı, altın yatırımı olan vatandaşlar tarafından sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 artışla 391,20 liradan tamamladı. Bu kapsamda altın yatırımı olan vatandaşlar "6 Mayıs 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|386,80
|387,00
|391,00
|391,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.549,00
|2.570,00
|2.577,00
|2.598,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|352,80
|356,80
|356,00
|360,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.491,00
|2.511,00
|2.518,00
|2.538,00
|Yarım Ziynet
|1.246,00
|1.256,00
|1.259,00
|1.269,00
|Çeyrek Ziynet
|623,00
|628,00
|630,00
|635,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 artışla 391,20 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 635,00 lira, Cumhuriyet altını 2.598,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,09 yükselişle 391,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 391 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 391 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 387 bin 600 lira, en yüksek 392 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 artışla 391 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 313 milyon 38 bin 508,90 lira, işlem miktarı ise 811,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 317 milyon 924 bin 617,83 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
KÜRESEL PİYASALARDA PETROL VE ALTIN FİYATLARI
ABD stoklarının beklentilerin üzerinde artmasıyla petrol fiyatlarının yönü yeniden aşağıya döndü ve Bent petrol yeniden 30 doların altına çekildi. Birçok ülkede ekonomik önlemlerin gevşetileceğine ilişkin beklentilerle artan risk iştahı nedeniyle ons altın da 1,700 doların altına geriledi.
Ünlü Menkul Değerlerin "Ons altın destek bulmakta zorlanıyor" başlıklı değerlendirmesinde, "Küresel risk iştahının ivme kaybetmiş olmasına karşın ekonomileri yeniden açma çabaları ile birlikte dirençli kalması ons altının 1700 doların üzerinde momentum kazanmasına izin vermiyor. Kaldı ki dolar endeksinin geri çekilmeleri önemli bir baskı hissetmeden karşılaması ve 100 seviyesinden çok fazla uzaklaşmaması da ons altının destek bulmasını zorlaştıran konu başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Teknik olarak baktığımızda ise görünümün çok fazla değiştiğini düşünmüyoruz. Öyle ki, 1,715 dolar aşılmadan kısa vadede altın üzerindeki baskı devam edebilir. 1,700 doların altındaki rakamlar ise bu baskının daha fazla hissedilmesine neden olacaktır" denildi.
Gelişmelerle, küresel düzeyde gösterge olarak bilinen Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.44 düşüşle 29.92 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 7.56 düşüşle 25.31 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.24 artışla 14.99 dolar,
- altın, yüzde 0.68 düşüşle 1,693.89 dolar,
- bakır, yüzde 0.92 artışla 5,176.00 dolar,
- platin, yüzde 0.56 düşüşle 764.88 dolar,
- paladyum yüzde 0.80 düşüşle 1,800.14 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, altının ons fiyatı düşmesine karşın doların 7.15 liraya kadar yükselmesiyle, gram altın 391 liraya, çeyrek altın 641 liraya, Cumhuriyet altını da 2,557 liraya yükseldi.