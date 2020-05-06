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    • Ekonomi
    • 06.05.2020 20:07
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    • 06.05.2020 20:07
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    da en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 6 Mayıs en çok değer kaybeden hisseler

    İstanbul'da endeksi, 6 Mayıs tarihini yüzde 0,17 değer kaybıyla 98.571,46 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    İstanbul'da, bugün endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Deva Holding 14,65 16,03 -8,61
    Akçansa 7,70 8,06 -4,47
    Kerevitaş Gıda 4,07 4,26 -4,46
    Tekfen Holding 13,51 14,04 -3,77
    Doğuş Otomotiv 9,44 9,78 -3,48
    İş GMYO 1,57 1,62 -3,09
    Ford Otosan 59,00 60,70 -2,80
    Ülker Bisküvi 22,24 22,86 -2,71
    Eczacıbaşı İlaç 4,73 4,86 -2,67
    Bursa Çimento 3,69 3,79 -2,64
    Tofaş Oto Fabrikaları 20,08 20,60 -2,52
    Reysaş GMYO 5,10 5,23 -2,49
    Pegasus 52,15 53,45 -2,43
    Torunlar GMYO 2,41 2,47 -2,43
    Bizim Mağazaları 11,78 12,05 -2,24
    Selçuk Ecza Deposu 7,29 7,45 -2,15
    Otokar 124,40 127,00 -2,05
    Karel Elektronik 15,92 16,25 -2,03
    İş Yatırım Menkul Değerler 5,34 5,45 -2,02
    MLP Sağlık 15,35 15,66 -1,98

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 6 Mayıs BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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