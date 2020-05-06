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    • Ekonomi
    • 06.05.2020 23:08
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    • 06.05.2020 23:08
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    BİM 8 Mayıs aktüel kataloğu: Cuma günü gelmesi bekleniyordu, bugün satışa sunuldu! Meizu M6T sürprizi

    BİM 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu firma tarafından yapılan gün değişiklikliğiyle satışa sunuldu. Ayrıca BİM Birleşik Mağazalar A.Ş resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Değerli müşterilerimiz, 08 Mayıs Cuma günü satışı yapılacağını duyurduğumuz aktüel ürünlerimiz, 06 Mayıs Çarşamba günü satışa sunulacaktır. Bu değişiklik, ülkemizdeki tüm mağazalarımızda geçerlidir. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verildi. Böylece cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler çarşamba günü raflardaki yerini aldı.

    BİM 8 Mayıs aktüel kataloğunda Meizu M6T sürprizi!

    BİM 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulması beklenen ürünler BİM tarafından yapılan değişiklikle bugün şubelerde satışa sunuldu. BİM'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 8 Mayıs Cuma günü satışa sunulacak ürünlerin 6 Mayıs Çarşamba günü satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda BİM'de satışa sunulacak ürünleri incelemek isteyenler aktüel kataloğ hakkında araştırma yapıyor. Peki, BİM 6 Mayıs aktüel kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte o ürünlerin listesi...

    BİM 6-8 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

    Meizu M6T Cep Telefonu

    • Ram 3 GB
    • Dahili Hafıza 32 GB
    • Batarya
    • 3300 mAh
    • Arttırılabilir Hafıza 128 gb'a kadar
    • 5.7 inch"
    • HD+ Ekran
    • 1,5 GHz
    • 8 Çekirdek İşlemci
    • Arka Kamera 13 MP +2 MP
    • Ön Kamera 8 MP
    • Parmak İzi Sensörü
    • 4,5 G • Android İşletim Sistemi
    • Bluetooth 4.0
    • 2 Yıl KVK Teknik Servis Garantilidir

    Haberler Ekonomi BİM 8 Mayıs aktüel kataloğu: Cuma günü gelmesi bekleniyordu, bugün satışa sunuldu! Meizu M6T sürprizi
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