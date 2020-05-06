BİM 8 Mayıs aktüel kataloğu: Cuma günü gelmesi bekleniyordu, bugün satışa sunuldu! Meizu M6T sürprizi

BİM 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulması beklenen ürünler BİM tarafından yapılan değişiklikle bugün şubelerde satışa sunuldu. BİM'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 8 Mayıs Cuma günü satışa sunulacak ürünlerin 6 Mayıs Çarşamba günü satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda BİM'de satışa sunulacak ürünleri incelemek isteyenler aktüel kataloğ hakkında araştırma yapıyor. Peki, BİM 6 Mayıs aktüel kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte o ürünlerin listesi...
BİM 6-8 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU
Meizu M6T Cep Telefonu
• Ram 3 GB
• Dahili Hafıza 32 GB
• Batarya
• 3300 mAh
• Arttırılabilir Hafıza 128 gb'a kadar
• 5.7 inch"
• HD+ Ekran
• 1,5 GHz
• 8 Çekirdek İşlemci
• Arka Kamera 13 MP +2 MP
• Ön Kamera 8 MP
• Parmak İzi Sensörü
• 4,5 G • Android İşletim Sistemi
• Bluetooth 4.0
• 2 Yıl KVK Teknik Servis Garantilidir