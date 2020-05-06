BİM 8 Mayıs aktüel kataloğu: Cuma günü gelmesi bekleniyordu, bugün satışa sunuldu! Meizu M6T sürprizi

BİM 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulması beklenen ürünler BİM tarafından yapılan değişiklikle bugün şubelerde satışa sunuldu. BİM'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 8 Mayıs Cuma günü satışa sunulacak ürünlerin 6 Mayıs Çarşamba günü satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda BİM'de satışa sunulacak ürünleri incelemek isteyenler aktüel kataloğ hakkında araştırma yapıyor. Peki, BİM 6 Mayıs aktüel kataloğu ile hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte o ürünlerin listesi...

BİM 6-8 MAYIS AKTÜEL KATALOĞU

Meizu M6T Cep Telefonu

• Ram 3 GB

• Dahili Hafıza 32 GB

• Batarya

• 3300 mAh

• Arttırılabilir Hafıza 128 gb'a kadar

• 5.7 inch"

• HD+ Ekran

• 1,5 GHz

• 8 Çekirdek İşlemci

• Arka Kamera 13 MP +2 MP

• Ön Kamera 8 MP

• Parmak İzi Sensörü

• 4,5 G • Android İşletim Sistemi

• Bluetooth 4.0

• 2 Yıl KVK Teknik Servis Garantilidir