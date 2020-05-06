AVM'ler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde telekonferansla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecini vatandaşlara anlatarak AVM, kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin açılacağı tarih bilgisini de vatandaşlara duyurdu. Peki, AVM içerisinde hangi mağazalar açık olacak? Açılacak AVM'ler açıklandı mı?
AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" ifadelerini kullandı.
AVM İÇERİSİNDE HANGİ MAĞAZALAR AÇIK OLACAK? AÇILACAK AVM'LER AÇIKLANDI MI?
AVM içerisinde hangi mağazaların açık olacağına dair henüz firmalardan resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu sürecin aşama aşama gerçekleşeceği tahminler arasında yer alıyor.
MASKE AÇIKLAMASI
Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.
Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek.
HANGİ MEKANLAR KAPALI?
Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.
İşte kapalı olan mekanlar:
Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,
Kafeterya,kır bahçesi,
nargile salonu,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe,
her türlü oyun salonları,
Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),
çay bahçesi,
dernek lokalleri,
lunapark,
Yüzme havuzu,hamam,
sauna,
kaplıca,
Masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.