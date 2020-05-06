AVM'ler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde telekonferansla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecini vatandaşlara anlatarak AVM, kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin açılacağı tarih bilgisini de vatandaşlara duyurdu. Peki, AVM içerisinde hangi mağazalar açık olacak? Açılacak AVM'ler açıklandı mı?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" ifadelerini kullandı.