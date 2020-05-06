4/d’li taşerona tediye ödemeleri erken yapılacak mı?

Devlet kurumlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarına ek zam yapılması bekleniyor. 2020 yılında Çalışma Bakanlığı ile sosyal ve mali haklar adına masaya oturacak olan taşeron işçilerin liste başında yer alan başlıklarından birisi yüzdelik dilim. Taşeron işçilerin bu talebi ise bu konuda açılan davalar ve mahkemelerin verdiği kararlar ile güçlendi.
Tediye Ödemeleri Ne Zaman?
Kamu kurumları ile devlete ait şirketlere 4/D'li statüsünde çalışan işçilere 1 yılda toplamda 52 günlük ödeme yapılmakta olup bu ödemelerin her biri 13'er günlük şeklinde 4 defa olmak üzere gerçekleşmektedir. Bu 4 ödeme arasında 2020 yılının ilk ödemesini ocak ayı sonu ile şubat başında almış olup işçileri bir sonraki ödemesini ise yapılan açıklama doğrultusunda Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre mayıs ayı içerisinde hatta mayıs ayının son döneminde alacağı belirtildi.
Fakat açıklanan takvime bakıldığında ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceği ise merak konusu oldu. Zira bu zor günlerde çalışmak durumunda kalan, evde kalmak durumunda olan veya ücretli/ücretsiz izne çıkarılan taşeron konu ile ilgili gelecek haberi bekliyor.
Taşeron işçilere ek zam
Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmalarının ardından düzenlemeler yapıldı.taşeron işçilere yapılan bu düzenlemeler öncesinde maaşlarının asgari ücret oranının belirlenmesini ve bu oran üzerinden güncel maaşlarının yeniden hesaplanmalarını talep etmişlerdi. Mahkemeler ise bu konuda işçilerin taleplerini haklı buldu.farklı kurumlarda çalışan taşeron işçiler benzer davalar kazandılar. işçilerin davalardan lehine olmasının ardından ise bazı işçi sendikaları, kendi sendika üyelerinin tamamı için yüzdelik dilim düzenlemesi için çalışmalar başlatmışlardı.
BÜTÜN 4/D'Lİ İŞÇİLERE SAĞLANSIN TALEBİ
Sendikaların bu konunun ardından ise taşeron işçiler bu düzenlemenin Çalışma Bakanlığınca yapılacak olan toplu iş sözleşmesinde ele alınmasını bu hakkın bütün 4/D'li işçilere sağlanmasını talep ettiler. fakat Çalışma Bakanlığı bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. Bakanlığın yüzdelik konusunda ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor. İşçi sendikaları ise bu konuda düzenleme olması için baskılarını artırıyor.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.