Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yıllık indirim kampanyasını başlatıyor. Borcun tamamını peşin ödeyenlere yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Kampanya kapsamında esnek ödeme imkanı da getirildi.
Borcun yüzde 25'inden az olmamak kaydıyla yapılacak peşin ödemelerde aynı indirim oranı geçerli olacak. Kampanyaya taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil edilmedi.
Borcun tamamının kapatılacağı peşin ödemelerde uygulanacak. Borcun yüzde 25'inden az olmayacak peşin ödemelerde de indirim olacak.
Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. 6 Mayıs'ta başlayacak başvurular, 19 Haziran'da sona erecek.