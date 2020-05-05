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    • Ekonomi
    • 05.05.2020 08:00
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    • 05.05.2020 09:26
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    Son dakika: isteyenlere müjde! Bu ilanlara başvurmayı unutmayın!

    Son dakika haberleri... isteyen milyonlarca kişiye müjdeli haber geldi. Kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere memur, sözleşmeli personel, işçi ilanları açıldı. İşte detaylar…

    Memur olmanın pek çok avantajı vardır. 10, 12 saat veya vardiyalı sistemde çalışan diğer mesleklere göre memur saatleri sabah 8, akşam 4 ya da sabah 9, akşam 5 gibi olması memurluğu tercih etmeye en önemli faktördür. Hafta sonlarının tatil olması, yıllık izinler ve resmi tatiller devlet memuru avantajları arasında yer alır.

    Devlet personel alımlarına devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi olmak için açılan ilanların takip edilmesi gerekiyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor.


    İşte o ilanlar

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ
    55 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
    4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
    19910 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALACAK

    FIRAT ÜNİVERSİTESİ
    50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
    35 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
    10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
    10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
    14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
    3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
    13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
    30 AKADEMİK PERSONEL ALACAK (ÖĞRETİM ÜYESİ)

    SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
    3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GÜLPINAR (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
    1 PERSONEL ALACAK

    ÇİÇEKPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
    4 PERSONEL ALACAK

    ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
    1 ARKEOLOG ALACAK

    BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
    87 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BİLGEM
    10 PERSONEL ALACAK

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ
    24 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
    64 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
    38 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
    5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
    39 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
    38 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
    13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
    ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI YAPILACAKTIR
    Haberler Ekonomi Son dakika: Devlette işe girmek isteyenlere müjde! Bu ilanlara başvurmayı unutmayın!
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