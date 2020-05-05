Otomobil üreticilerinden flaş istek! Tüketicilere 30 bin TL'lik destek!

Almanya'da otomobil fabrikalarının bulunduğu Bavyera, Baden-Württemberg ve Aşağı Saksonya eyaletleri, koronavirüs salgını nedeniyle gerileyen otomobil satışlarını desteklemek için tüketicilere 4,000 euroya kadar (Yaklaşık 30 bin Türk Lirası) teşvik verilmesini teklif etti.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ile otomotiv sektörü temsilcileri arasında koronavirüs salgınının sektöre etkisi hakkında yarın yapılacak zirve önce öncesinde eyaletlerin önerilerini açıklayan Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, elektrikli araçlar için 4,000 euro, yeni emisyon standartlarına uyan akaryakıt motorlu araçlar için ise 3,000 euro teşvik verilmesi gerektiğini söyledi.

KORONAVİRÜS 1 MİLYON 800 BİN KİŞİYE BULAŞMIŞ OLABİLİR

Almanya'da Bonn Üniversitesinden Prof. Dr.Hendrick Streeck'in model hesaplama sistemiyle yürüttüğü araştırma sonucunda, bugüne kadar yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabileceği belirtildi.

Araştırma kapsamında, ülkede Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Heinsberg kentinin Gangelt beldesinde, 600 hane halkından yaklaşık 1000 kişiyle görüşüldü.

Buna göre, bugüne kadar bildirilmeyen vaka sayısı, bildirilen sayılardan çok daha fazla olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Hendrick Streeck, araştırmaya ilişkin, ''Burada dikkati çekmek istediğim konu, araştırma sonucuna göre yapılan bir tahmin.'' ifadesini kullandı.