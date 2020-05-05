Dolar/TL kuru salı gününe 7,04 seviyesinde başladı. Kur bugün de değer kazanarak 7,08 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar kuru, 13 Ağustos 2018'de 7,24 ile rekor kırmıştı. Dün 7,00-7,05 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 7,0437'den tamamladı. Bu kapsamda dolar ve eurodaki canlı durumu öğrenmek isteyenler "Dolar/TL ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL? İşte 6 Mayıs güncel döviz kurları...
İşte döviz kurunda son durum
Serbest piyasada dolar 7.08 liradan işlem görürken, Euro 7.69 liradan işlem görüyor. Sabah saatlerinde düşüş yaşayan Borsa İstanbul ise yükselmeye başladı. Endeks 98 bin 905'e kadar çıktı... Saat 13:00 itibariyle döviz piyasası: Dolar güne yükselişle başladı. Saat 13:00'te dolar serbest piyasada 7.0892 liradan işlem görüyordu. Serbest piyasada Euro ise 7.69 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul ise 98 bin 425 puana kadar geriledi....
DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada dolara talep hızla artıyor. Tüm dünya ülkelerinin altın ve dolar talep etmesi , iç piyasalarında dolar ve altını arttırmaları nedeniyle ikisinde de yükseliş yaşanıyor.
DOLAR TAHMİNİ
Dolar kurunda psikolojik direnç seviyesi olan 7 TL sınırının aşılması sonrası doların, Rahip Brunson kriziyle kırdığı 7.20 lira seviyesini tekrar test edeceği tahmin ediliyor.
Teknik analiz uzmanı Murat Arslanoğlu, dolar kurunun 6.90 TL seviyelerinde kapanış yapmaması durumunda yükselişin devam edeceğini, yeni hedefin 7.22 TL olduğunu söyledi.
BRENT PETROL 30 DOLARI AŞTI, ALTIN DÜŞTÜ
Covid-19 pandemisine bağlı ekonomik önlemlerde gevşeme yapılacağı ve piyasalarda aylardır süren belirsizliğin kalkacağı beklentisiyle yükselen Brent hampetrolün varil fiyatı yeniden 30 doları aşarken, artan risk iştahıyla ons altının fiyatı yeniden 1,700 doların altına çekildi.
Küresel düzeyde gösterge sayılan Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 8.29 artışla 30.29 dolara çıkarken, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 10.20 artışla, uzun süredir ilk kez 25 doları geçerek 25.92 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.72 artışla 14.90 dolar,
- altın, yüzde 0.21 düşüşle 1,698.36 dolar,
- bakır, yüzde 0.45 artışla 5,129.00 dolar,
- platin, yüzde 0.23 düşüşle 767.98 dolar,
- paladyum yüzde 4.28 düşüşle 1,782.18 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 386 liraya, çeyrek altın 633 liraya, Cumhuriyet altını da 2,530 liradan satılıyor.
Piyasaların gösterge hampetrol kontratları, Covid-19 pandemisine bağlı ekonomik önlemlerde gevşeme yapılacağına ilişkin açıklamalarla yükseldi.
Avrupa genelinde ve ABD'nin birçok eyaletinde Covid-19 pandemisine bağlı ölümlerde tepe noktasının görüldüğü ve buna bağlı olarak da ekonomik önlemlerde gevşeme yaşanacağına ilişkin açıklamalar, piyasalarda aylardır süren belirsizliğin kalkacağı beklentisi fiyatlara yansıdı.
ABD'nin petrol üretim merkezi sayılan Teksas'ta petrol piyasası düzenleme komisyonunun bir üyesi, fiyatların yükselmesini desteklemek için yapılması beklenen üretim kısıntısı için üreticilere yetki verilmediğini açıkladı.
Financial Temas gazetesinin haberinde, adını açıklanmasını istemeyen ve konuya yakın olduğu belirtilen düzenleyici kurum Teksas Demiryolu Komisyonu (RRC) üyesinin, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin başlamasıyla bir kısıntıya gerek görülmediği için üretici firmalara kısıntı yetkisinin verilmediğini söylediği belirtildi.
Habere göre, RRC'nin bu yöndeki kararı, bazı dev petrol şirketlerinin, birçok üreticinin yüzde 20'yi bulacak üretim kısıntısına uymaya ya da kısıntıya karşılık gelecek miktarda petrol karşılığı ceza ödemeye zorlayacak bu girişime karşı çıkmalarının ardından geldi.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini kaldırmayı sürdürmesinin etkisiyle güne alıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 334 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 artarak 10.648 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,7 yükselişle 5.849 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,8 primle 6.793 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 kazançla 4.473 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 artışla 17.361 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2460 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışın ivme kaybetmesinin ardından ekonomilerin yeniden açılması ve kademeli normale dönüş adımlarının etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Normalleşme adımları kapsamında dün İtalya'nın 2. aşamaya geçmesiyle inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerinde fabrikalarda çalışan 4 milyonu aşkın kişi işbaşı yaparken, İspanya'da ise 4 aşamalı sürecin "0 seviyesi" olarak adlandırılan ilk adım kapsamında restoran ve küçük işletmelerin yarım randımanlı açılmasına izin verildi.
Dün, Almanya, Belçika ve Polonya'da da Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilerek bazı işletmeler müşterilerine yeniden kapılarını açtı.
Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, bugün Avro Bölgesi'nde mart ayı Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini kaydetti.
DOLAR'IN TARİHÇESİ
Doların tarihçesi incelendiğinde ilk ortaya çıkışının 1500'lü yılları gösterdiğini söylemek mümkündür. Hatta doların doğduğu yer olarak Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyetinin adı da geçmektedir. O dönem Orta Avrupa ülkelerinin altın sikkeden gümüş sikkeye geçişlerinin olduğu dönemdir. Bu geçiş sırasında bazı sorunlar oluşmuştur. O dönem altının değerli oluşu gümüş sikkelerin daha büyük üretilerek piyasaya sürülmesini gerektirmiştir. Ardından Almanya ve Çek Cumhuriyeti ara bölgesinde olan St. Joachimsthal kasabası gümüş sikkeler açısından popülerliği sayesinde gümüşün de isim babası olarak kalmıştır.