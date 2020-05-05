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    • Ekonomi
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    • 05.05.2020 19:38
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 5 Mayıs en çok değer kaybeden hisseler

    'da endeksi, 5 Mayıs tarihini yüzde 0,11 değer kaybıyla 98.737,52 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da endeksi, 5 Mayıs tarihini yüzde 0,11 değer kaybıyla 98.737,52 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Adana Çimento (A) 9,65 10,45 -7,66
    Akçansa 8,06 8,64 -6,71
    Bursa Çimento 3,79 4,00 -5,25
    Karsan Otomotiv 1,73 1,82 -4,95
    Kartonsan 435,00 454,00 -4,19
    Çimsa 7,60 7,92 -4,04
    Pegasus 53,45 55,50 -3,69
    Hektaş 13,15 13,65 -3,66
    Bizim Mağazaları 12,05 12,46 -3,29
    Brisa 8,61 8,89 -3,15
    Ülker Bisküvi 22,86 23,60 -3,14
    Özak GMYO 2,89 2,98 -3,02
    Bim Mağazalar 52,10 53,65 -2,89
    Türk Traktör 53,60 55,15 -2,81
    Aksa Enerji 3,84 3,95 -2,78
    Enerjisa Enerji 7,39 7,60 -2,76
    Good-Year 4,40 4,52 -2,65
    Tofaş Oto Fabrikaları 20,60 21,12 -2,46
    Şok Marketler 10,40 10,61 -1,98
    Arçelik 15,92 16,22 -1,85

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