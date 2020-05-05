Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5 Mayıs tarihini yüzde 0,11 değer kaybıyla 98.737,52 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adana Çimento (A)
|9,65
|10,45
|-7,66
|Akçansa
|8,06
|8,64
|-6,71
|Bursa Çimento
|3,79
|4,00
|-5,25
|Karsan Otomotiv
|1,73
|1,82
|-4,95
|Kartonsan
|435,00
|454,00
|-4,19
|Çimsa
|7,60
|7,92
|-4,04
|Pegasus
|53,45
|55,50
|-3,69
|Hektaş
|13,15
|13,65
|-3,66
|Bizim Mağazaları
|12,05
|12,46
|-3,29
|Brisa
|8,61
|8,89
|-3,15
|Ülker Bisküvi
|22,86
|23,60
|-3,14
|Özak GMYO
|2,89
|2,98
|-3,02
|Bim Mağazalar
|52,10
|53,65
|-2,89
|Türk Traktör
|53,60
|55,15
|-2,81
|Aksa Enerji
|3,84
|3,95
|-2,78
|Enerjisa Enerji
|7,39
|7,60
|-2,76
|Good-Year
|4,40
|4,52
|-2,65
|Tofaş Oto Fabrikaları
|20,60
|21,12
|-2,46
|Şok Marketler
|10,40
|10,61
|-1,98
|Arçelik
|15,92
|16,22
|-1,85