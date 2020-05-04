2 ÖNERGE VERİLMİŞTİ

TBMM'de konu ile ilgili araştırma yapılması , bir çalışma olup olmadığı ile ilgili 2 önerge verildi. Verilen önergelerde bankaların kredileri faizli şekilde ertelediği ve bu konuda çalışma yapılması gerektiğine yer verildi.

ÖZEL BANKALARIN GÖZÜNÜ PARA HIRSI BÜRÜDÜ!

YAŞA GÖRE UYGULAMA

Bankalar, vatandaşın işini görmemek için öyle bahaneler üretiyorlar ki, bunların içinde 'Sen yaşlısın' bile var.