Pandemi sürecinde bankalar yeni kararlar aldı. Hükümetin çağrısı sonrası harekete geçen bankalar, vatandaşların kredi borçlarını erteleme duyurusu yayımladı. 11 özel banka, hükümetin pandemi destek açıklaması sonrası kredi borçlarını ertelediğini duyurdu. Ancak bankalar, vatandaşların kredi borçlarını faizli erteledi. Bugüne kadar süslü reklamlarla vatandaşın parasını alan, türlü ürünlerini onlara kullandırıp faiz ve ücret geliri elde eden özel bankalar, aynı müşterilerine nedense zor günlerde sırtını çevirdi. 3 aylık erteleme için bankalar, vatandaşlardan yüzde 1.5 'lere varan faiz isteyince birçok vatandaş kredi borçlarını ertelemedi.
KREDİLER ERTELENDİ AMA...
11 özel banka, hükümetin pandemi destek açıklaması sonrası kredi borçlarını ertelediğini duyurdu. Ancak bankalar, vatandaşların kredi borçlarını faizli erteledi. 3 aylık erteleme için bankalar, vatandaşlardan yüzde 1.5'lere varan faiz isteyince birçok vatandaş kredi borçlarını ertelemedi. On binlerce vatandaş ise kredi borçlarını elinde parası olmadığı için mecburen faizli şekilde erteledi.
TBMM'DE DİLE GETİRİLDİ
TBMM'de bu durum dile getirildi ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sistemde aksaklıklar varsa giderilir dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI
Bu açıklamalar ve yoğun şekilde tepkiler gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Berat Albayrak bir açıklama yapmış ve özel bankaların üzerine düşeni yapmadıklarını söylemişti.
2 ÖNERGE VERİLMİŞTİ
TBMM'de konu ile ilgili araştırma yapılması , bir çalışma olup olmadığı ile ilgili 2 önerge verildi. Verilen önergelerde bankaların kredileri faizli şekilde ertelediği ve bu konuda çalışma yapılması gerektiğine yer verildi.
ÖZEL BANKALARIN GÖZÜNÜ PARA HIRSI BÜRÜDÜ!
YAŞA GÖRE UYGULAMA
Bankalar, vatandaşın işini görmemek için öyle bahaneler üretiyorlar ki, bunların içinde 'Sen yaşlısın' bile var.
İKİ KERE ZAM
Bir özel bankadan kredimi erteletmek istedim. Taksitim 700 TL idi. Bunu önce 850 TL'ye çıkardılar. Ardından üç ay sonra '1.750 TL daha ödeyeceksin' dediler.
HÂLÂ FAHİŞ FAİZ İSTİYOR
Bir özel bankadan durmadan mesaj geliyor. 'Yüzde 1.75'ten bireysel kredi verelim' diyor.
'YAŞIN ÇOK' DEDİLER
Bir bankaya gittim. Kredi borcumu düzenli ödüyorum ama ertelemek istedim. Bana 'Senin yaşın yüksek, borcunu ertelemeyiz' dediler.
3 BİN TL FAİZ
Kredi borcumu erteletmek için gittim. Aylık taksit 1.680 TL. Toplamda 5.040 TL tutacak olan üç taksit için Temmuz'da 8.100 TL istediler.
YETİM MAAŞIMI ALDILAR
Bir özel bankaya kredim var. Maaşımdan 430 lira kesiliyordu. Son ay maaşımın tamamını aldılar. Ben babamdan yetim maaşı alıyorum. Şimdi parasız kaldım.
7 BİN TL ALDILAR
Bankaya erteleme için gittim. 'MB'sının faizleri uygulanır' dediler. İşlemi yapmışlar, gelen mesajda gördüm. 40 bin liralık borç için 7 bin lira faiz yazmışlar. Vazgeçmek istedim, kabul etmediler.
GECE 01.00'DE ARAMIŞLAR
Bir bankaya erteleme için başvurdum. Cevap gelmeyince aradım. 'Sizi dün gece 01.05'te aradık, açmayınca talebi reddettik' dediler.
İKİ TAKSİT İSTEDİLER
Esnafım. 20 yıldır bir özel banka ile çalışıyorum. Hiçbir sorun çıkarmış değilim. Virüs yüzünden işlerim bozulunca kredi taksitime erteleme istedim. Benden fazladan iki taksit para istediler.
HANGİ BANKALAR KREDİ BORÇ ERTELEME YAPIYOR?
İlk olarak Ziraat Bankası'nın açıkladığı kredi erteleme kararına, ardından diğer iki kamu bankası olan Halkbank ve Vakıfbank'da katıldı. İş Bankası, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, Eximbank, Kuveyt Türk, Alternatif Bank, Albaraka Türk, Türk Ekonomi Bankası (TEB),Türkiye Finans ve Şerbank da müşterilerinden talep gelmesi duurmunda kredi ödemeklerini erteleyebilecekleri konusunda açıklama yaptı. Kredi ertelemelerinin nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgiyi bankanızı arayarak öğrenebilirsiniz.