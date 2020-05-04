2. Bankalar BDDK'ya bildirmedikleri hiçbir masrafı tüketiciye yansıtmamalı. 'Diğer' adı altında karşılığı olmayan ücret ve komisyon alınmasından vazgeçilmeli; 'Dosya masrafı' gibi ne olduğu belli olmayan, haklı, makul ve belgeli olduğu ispatlanamayan hiçbir ücret alınmamalı.

3. Müşterinin onaylamadığı hiçbir komisyon, ücret, masraf vb. alınmamalı. ('Sistem otomatik onay vermiş' demek bankayı kurtarmamalı)

4. BES, DCD, borsa gibi belirli yaş veya ilgi alanını ilgilendiren konularda müşteriye detaylı bilgi verilmeli. 70 yaşındaki insana BES yapılmamalı Gurbetçilere bilgileri dışında DCD, BES yapılmamalı.

5. BDDK, karşılığı olmayan ücret ve komisyonları incelemek için tüketici şikayetini beklemeden resen harekete geçmeli.