Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında video konferans aracılığıyla bugün (pazartesi) altıncısı yapılacak kabine toplantısında Kovid-19'a karşı Türkiye'nin vermiş olduğu mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Camiler açılıyor mu? Camilerde namaz kılınabilecek mi sorusu müslümanların gündeminde. Koronavirüs salgını nedeniyle ibadetlerini evlerinde yapan müslüman vatandaşlar, bugün yapılacak kabine toplantısından çıkacak sonuçları dört gözle bekliyor. Virüs salgınından dolayı ibadete kısmen kapatılan camilerde namaz kılma işlemi, kabine toplantısı sonrası netliğe kavuşacak.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen dijital Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı başladı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı. Toplantı, altıncı kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Toplantı biter bitmez hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. Açıklamanın saat 19:00'dan sonra yapılacağı tahmin ediliyor.
KABİNE TOPLANTISI ALINAN KARARLAR NELER?
Kabine toplantısında henüz alınan bir karar duyurulmadı. Kararlar açıklandıktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz.
CAMİLER AÇILIYOR MU?
Normalleşme kapsamında alınacak kararlar sonrası Türkiye'de birçok sektörün yeniden canlanması beklenirken Camilerde ibadete izin veren kararın da açıklanması bekleniyor.
CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak.
TURİZM HAZİRANDA
Turizm Türkiye'nin bacasız sanayisi. Onlar mayıs ayını hazırlık süreç olarak değerlendirecekler. Konaklama, açık büfe ve sosyal etkinlikler sıkı kurallara bağlanıyor. Ama haziran ayında turistik tesisler açılıyor. Otel, motel, müze ve törenyerleri açılacak. Kültürel etkinlikler yine haziran ayında başlatılıyor. Ancak tatil merkezlerimiz açısından çözüm bekleyen bir sorun, turistlerin durumu olacak.
UÇUŞLAR HAZİRANDA
Türk Hava Yolları'nın iç hat uçuşları haziran ayında başlayacak. Dış hat uçuşları ise ülkelerin durumuna göre belirlenecek. Tren seferleri de haziran ayında başlıyor. Çalışma hayatı, adalet ve ekonomi ise haziran-eylül arasında kademeli olarak normalleşme sürecinde yerini alacak.
HANGİ MEKANLAR KAPALI?
Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.
İşte kapalı olan mekanlar:
Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,
Kafeterya,kır bahçesi,
nargile salonu,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe,
her türlü oyun salonları,
Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),
çay bahçesi,
dernek lokalleri,
lunapark,
Yüzme havuzu,
hamam,
sauna,
kaplıca,
Masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.