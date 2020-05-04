Berberler kuaförler güzellik merkezleri ne zaman açılacak? Berberler kuaförler Mayıs’ta açılacak mı?

Berberler kuaförler güzellik merkezleri ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförlerin açılış tarihi için yeni iddialar ortaya atıldı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve Kovid-19 salgınının yavaşlatılması nedeniyle kamuoyunda berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri gibi yerlerin açılması yönünde beklentiler var. Birçok ülkede başlayan normalleşmenin ülkemizde de uygulamaya geçmesi bekleniyor. Peki, berberler kuaförler güzellik merkezleri ne zaman açılacak? İşte detaylar…

BERBERLER KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugün köşe yazısında berber, kuaför ve güzellik merkezi gibi yerlerin açılacağı tarih için Mayıs ayını işaret etti. İşte, Selvi'nin normalleşme takvimine dair o yazısı:

Koronavirüsle mücadele sürecinde berber ve kuaförlerin hayatımızda ne denli önemli olduğu ortaya çıktı. Erkeklerin bu konuda ne kadar beceriksiz olduğunu gördük. Bir milletvekili, "Benim eşim köylü kızı. Babasıyla koyun kırkmışlar. Eli yatkın. Beni eşim tıraş etti" diye anlatmıştı. Kuaförlerin kadınların hayatındaki önemi de bir kez daha ortaya çıktı. Sahte sarışınlar açısından zor bir dönem oldu. Neyse, bundan kurtuluyoruz. Yaşasın berberler ve kuaförler! Mayıs ayında küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe ve pastane, restoran gibi hizmet veren yerler açılıyor. Tabii çok sıkı önlemler geliyor.