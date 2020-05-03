4 AYDA YILLIK GETİRİ

Milliyet'te yer alan habere göre, koronavirüs ile gram altındaki yükseliş zirve yaptı. Altının onsu 1.700 dolara tırmandı ve dolar kuru da 7 lirayı mayıs ayının ilk günü test etti. Peki, bu seyir devam edecek mi? Yatırım dünyasında bir emtianın sürekli aynı hızla yükselmesi ya da düşmesi beklenmez. Bu çerçevede normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte altındaki bu yükseliş hızının da ivme kaybetmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Normalleşme halinde geleneksel birikim aracı olması itibariyle uzun vadede yükseliş sürse dahi bunun düzeltmelerle devam ettiği görülecektir.