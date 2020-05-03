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    • Ekonomi
    • 03.05.2020 Gazete
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    İşsize 1168 TL

    Çalışanlara iş güvencesi sağlanırken; daha önce işten çıkartılmış olanlar da ya maaşından ya da net bin 168 lira olan nakdi ücret desteğinden yararlanıyor. Mayıs ayında yapılması gereken işsizlik maaşı ödemeleri de erken yapıldı.

    İşsize 1168 TL
    İstihdamı korumak, işçiyi-işvereni korumak için pek çok önemli adım atılırken, işsizlere de destek sağlanıyor. Çalışanlara iş güvencesi sağlayan düzenleme 17 Nisan'da yürürlüğe girerken; daha önce işten çıkartılmış olanlara da destek yolu açıldı. İşsiz kalanlar şartları sağlıyorsa bin 168 ile 2 bin 336 lira arasında olan maaşını alırken, yararlanmayanlar için de nakdi ücret desteği devreye girdi. 15 Mart-16 Nisan arasında işten çıkartılmış ancak şartları uymadığı için işsizlik maaşı alamayanlar bu destekten yararlanacak. Destek, 17 Nisan- 17 Temmuz arasında işsiz olunan süreleri kapsıyor. Damga vergisi kesilmiş olarak günlük ödeme 38,94, aylık ise bin 168 lira. Ödemeden yararlanmak için 2 yöntem var. Kişi, işsizlik ödeneğine başvurmuş ve reddedilmişse yeni başvuru istenmiyor. Başvurmamışsa da 'https://esube.iskur.gov.tr/'den veya e-Devlet'ten işsizlik ödeneği başvurusu yapması gerekiyor.


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