İşsize 1168 TL

İstihdamı korumak, işçiyi-işvereni korumak için pek çok önemli adım atılırken, işsizlere de destek sağlanıyor. Çalışanlara iş güvencesi sağlayan düzenleme 17 Nisan'da yürürlüğe girerken; daha önce işten çıkartılmış olanlara da destek yolu açıldı. İşsiz kalanlar şartları sağlıyorsa bin 168 ile 2 bin 336 lira arasında olan işsizlik maaşını alırken, yararlanmayanlar için de nakdi ücret desteği devreye girdi. 15 Mart-16 Nisan arasında işten çıkartılmış ancak şartları uymadığı için işsizlik maaşı alamayanlar bu destekten yararlanacak. Destek, 17 Nisan- 17 Temmuz arasında işsiz olunan süreleri kapsıyor. Damga vergisi kesilmiş olarak günlük ödeme 38,94, aylık ise bin 168 lira. Ödemeden yararlanmak için 2 yöntem var. Kişi, işsizlik ödeneğine başvurmuş ve reddedilmişse yeni başvuru istenmiyor. Başvurmamışsa da 'https://esube.iskur.gov.tr/'den veya e-Devlet'ten işsizlik ödeneği başvurusu yapması gerekiyor.