İhracatta getirilen kısıtlamalar esnetildi

Türkiye Coronavirüs'ün etkisini ve yayılma hızını kırarken, normalleşme adımları kapsamında ticarette yaşama geçirilen kısıtlamalar da esnetilmeye başladı. Hem yerli üretimdeki artış hem de solunum cihazına bağlı hasta sayısındaki hızlı düşüşle birlikte solunum cihazı ihracatındaki ön izin şartı kaldırıldı. Solunum cihazları ve bunların sarf malzemelerinin ihracatı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı. Ayrıca etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit ihracatında da kayıt ve izin uygulamasına son verildi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ