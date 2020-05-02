Döviz piyasalarında koronavirüsünün aktif etkisi görülürken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasıyla birlikte güncel döviz kurları da yakından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki anlık değişimleri öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürürken özellikle "Dolar/TL ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte 2 Mayıs güncel döviz kurları

DOLAR/TL VE EURO NE KADAR OLDU?