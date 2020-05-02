Altın yatırımı olanlar "2 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 kayıpla 383,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 azalışla 2.544,00 lira oldu. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

2 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: