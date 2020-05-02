2 Mayıs marketler eczaneler fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağı açık olan yerler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar günlerini evlerde geçiriyor. Ancak market, fırın, eczane gibi ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar 2 Mayıs marketler eczaneler fırınlar açık mı sorusuna yanıt arıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağında açık olan yerler!

BAKKALLAR MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIK OLAN YERLER!

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a.1- Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.