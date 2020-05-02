2 Mayıs çeyrek altın gram altın fiyatları! Bugün altın ne kadar? 2 Mayıs altın fiyatları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Güvenli bir yatırım aracı olarak görülen altın, aylardır tarihi zirvelerini görüyordu. Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomide yaşanan panik dalgası, insanların altına yönelmesine yol açtı ve altın fiyatları zirve yaptı. Peki, altın yükselecek mi düşecek mi? İşte, altındaki son gelişmeler ve tahminler! Haberimizden günün çeyrek altın gram altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz!
BUGÜN ALTIN NE KADAR?
Gram altının satış fiyatı 383.46 lira olurken, 382.86 lira seviyesinde geri alınıyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 630 liradan işlem görürken, 615 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1260 liradan işlem görürken 1227 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2517 liradan işlem görürken, 2.455 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 351.50 lira olurken, 348.50 liradan geri alınıyor.
JP Morgan Altın Satışı Yaptı mı?
Henüz yapılmış resmi bir açıklama olmasa da ünlü ekonomistler hem Citi Grup'un hem de JP Morgan'ın yüklü miktarda altın satışı yaptığını söylüyorlar.
Fed Politika Faizinin Sabit Tutulmasında Karar Kılındı
ABD Merkez Bankası, Fed piyasalarının günlerdir merakla beklediği politika faizi oranını duyurdu. ABD Merkez Bankası karar değişikliğine gitmediklerini ve faiz oranını sabit tutmaya karar verdiklerini açıkladı. Böylelikle Fed politika faizi yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutuldu.
ABD Merkez Bankası, Fed politika faiz oranını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerin değiştirilmemesi gerektiğine karar verildi ve politika faizi yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutuldu. Fed, peşpeşe faiz indirimlerinin ardından işletmelere, eyalet ve yerel yönetimlere yardımcı olma kararı almıştı. Bu yardım kapsamında ise 2.3 trilyon kredi sağlama taahhüdünde bulunmuştu ancak ABD, ilk çeyrek yüzde 4,8 oranında daralma yaşamıştı.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, dünün ve bir önceki günün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|382,00
|382,20
|382,80
|383,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.517,00
|2.538,00
|2.523,00
|2.544,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|348,40
|352,40
|349,00
|353,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.460,00
|2.480,00
|2.465,00
|2.485,00
|Yarım Ziynet
|1.230,00
|1.240,00
|1.233,00
|1.243,00
|Çeyrek Ziynet
|615,00
|620,00
|616,00
|621,00
ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 860 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 382 bin 250 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 384 bin 860 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 732 milyon 420 bin 153,08 lira, işlem miktarı ise 1.938,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 739 milyon 704 bin 134,67 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
PETROL YÜKSELİYOR, ALTIN DÜŞTÜ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik 1 Mayıs'ta başlayacak üretim kısıntısına saatler kala petrol fiyatları yükseldi.
Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporunda, Covid-19 pandemisine karşın, talebinde yüzde 1.0 artış gerçekleştiğinin ortaya koyulmasına karşılık, küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak altın fiyatlarının yönü aşağıya döndü.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9.25 artışla 26.69 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 10.17 artışla, uzun süredir ilk kez 20 doları aşarak 21.34 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.39 düşüşle 15.09 dolar,
- altın, yüzde 0.62 düşüşle 1,702.30 dolar,
- bakır, yüzde 0.72 artışla 5,246.00 dolar,
- platin, yüzde 0.53 düşüşle 776.07 dolar,
- paladyum yüzde 0.80 artışla 1,970.05 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 382 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,508 liraya düştü.
ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Bir süredir fiyat artışı devam eden altında yükseliş durdurulamazken, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 4 gün boyunca da altının fiyatı yukarı doğru tırmanmaya devam etti. Son iki günde ise düşüşe geçti. Denizli'deki kuyumcu esnafı korona salgının devam ettiği müddetçe altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğine işaret etti.
Altın geçmiş dönemlerde olduğu gibi son günlerde de yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yatırımcı için her dönem güvenli liman olarak adlandırılan altının gramı sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün 380 TL iken, kısıtlama sonrası açılan piyasalarda 386 TL'den işlem görmeye başladı.
Denizli'de kuyumcu esnaflarından Serdar Baysal, sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün altının gram fiyatının 380 TL'den işlem gördüğünü kaydetti. Yatırımcıların fiyatları sürekli kontrol ederek almasını tavsiye eden Baysal, "Dünyada gelişen mevcut salgın hastalıktan dolayı altın fiyatları yükselmekte. En yüksek 387 TL'yi gördü. Geçtiğimiz günlerde altın 370 TL'ydi. Altın ne olur diye sorarsanız önümüzdeki bu korona dediğimiz salgın devam ettikçe altın fiyatları durmayacaktır, yükselecektir. Yatırımcıların bizzat dikkat etmesini, çok zirveden değil de kontrol ederek almalarını tavsiye ederim" dedi.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
DOLAR NEDİR?
Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır
DOLARIN TARİHİ
ABD doları tarihçesi iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsar. Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır. İlk banknot 1690 yılında Massachusetts Körfezi Kolonisi'nde basılarak dolaşıma çıkmıştır.