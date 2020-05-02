Yarım altının satış fiyatı 1260 liradan işlem görürken 1227 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2517 liradan işlem görürken, 2.455 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 351.50 lira olurken, 348.50 liradan geri alınıyor.

JP Morgan Altın Satışı Yaptı mı?

Henüz yapılmış resmi bir açıklama olmasa da ünlü ekonomistler hem Citi Grup'un hem de JP Morgan'ın yüklü miktarda altın satışı yaptığını söylüyorlar.

Fed Politika Faizinin Sabit Tutulmasında Karar Kılındı

ABD Merkez Bankası, Fed piyasalarının günlerdir merakla beklediği politika faizi oranını duyurdu. ABD Merkez Bankası karar değişikliğine gitmediklerini ve faiz oranını sabit tutmaya karar verdiklerini açıkladı. Böylelikle Fed politika faizi yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutuldu.

ABD Merkez Bankası, Fed politika faiz oranını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerin değiştirilmemesi gerektiğine karar verildi ve politika faizi yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutuldu. Fed, peşpeşe faiz indirimlerinin ardından işletmelere, eyalet ve yerel yönetimlere yardımcı olma kararı almıştı. Bu yardım kapsamında ise 2.3 trilyon kredi sağlama taahhüdünde bulunmuştu ancak ABD, ilk çeyrek yüzde 4,8 oranında daralma yaşamıştı.