Son dakika: Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Dev proje 21 Aralık'ta tamamlanacak





ÜLKEMİZE VİZYON KAZANDIRAN YATIRIMLAR

Bakan Karaismailoğlu yol tamamlandığında ağır tonajlı araçların transit geçiş yapacağını açıklayarak, şöyle konuştu: "Tabi bu yatırımlar büyük yatırımlar, ülkemize vizyon kazandıran yatırımlar. Bunlar sadece bir yol değil, yapılan yatırımlar ile birlikte bulundukları bölgeye, ekonomide, istihdamda, üretim ile ticarette çok büyük ve kazanımlar kazandırıyor. İnşallah bu yılın sonunda 21 Aralık diye planladık. Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 6'ncı kesim ile birlikte İzmit Kavşağı'nı Akyazı kesimi ile tamamlayarak 400 kilometrelik yolla Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayacağız. Bu yol bittikten sonra büyük yük araçlarımız, TIR'lar ve kamyonlar şehir içi trafiğini ve şehirdeki yaşayan insanları etkilemeden bağımsız bir şekilde yüksek standart ve güvenlikli Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak transit bir şekilde geçiş sağlayacak. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor."

Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Akyazı Şantiyesi'nde büyük bir gayretle çalışan işçi kardeşlerimizle iftarımızı yaptık.



Yolumuz da soframız da bereketli olsun... pic.twitter.com/dj6YyJm3df — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) April 30, 2020