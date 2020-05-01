Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.05.2020 11:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2020 11:38
    ABONE OL

    İcradan ucuza satılık daire! Bu evler ve arsalara fiyatı nedeniyle talep yağıyor... | Güncel icradan satılık ilanlar

    İcradan satılan arsa, daire, dükkan, tarla gibi gayrimenkuller bazen yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Değerlerinin çok altına satılan bu taşınmazlarla ilgili ilanlar tarafından düzenli şekilde yayınlanıyor. Son yayınlanan ilanlarda İzmir Torbalı'da merkezi konumda bulunan 135 metrekare büyüklüğündeki daire 330 bin liralık fiyatıyla ilgili üzerine çekti. Dairenin 2 Haziran'da satışa çıkarılacağı belirtildi. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı bazı icradan satış ilanları...

    O ilimizde kaçırılmayacak fırsat! Merkezi konumdaki...

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son yayınlanan ilanlarda İzmir Torbalı'da merkezi konumda bulunan 135 metrekare büyüklüğündeki daire 330 bin liralık fiyatıyla ilgili üzerine çekti. Dairenin 2 Haziran'da satışa çıkarılacağı belirtildi.

    İZMİR'DE UCUZA 3+1 SATILIK DAİRE

    , güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    İSTANBUL EYÜP'TE 228 METREKARELİK SATILIK ARSA

    İSTANBUL MALTEPE'DE 105 METREKARELİK SATILIK DAİRE

    İSTANBUL ESENLER'DE 320 BİN TL'YE SATILIK DAİRE

    Haberler Ekonomi İcradan ucuza satılık daire! Bu evler ve arsalara fiyatı nedeniyle talep yağıyor... | Güncel icradan satılık ilanlar
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri