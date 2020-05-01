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    • Ekonomi
    • 01.05.2020 13:03
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    • 01.05.2020 13:03
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    tarafından kara listeye alınan 'dan ilk açıklama

    Başkanı ’ın satıldığı gerekçesi ile kara listeye aldığı ’a ait 5 site hakkında açıklama geldi. Karar kapsamında Amazon’un , , , ve ’de hizmet veren platformları her yıl açıklanan kara listenin içerisinde yer aldı.

    Kara listeye alınmıştı! İlk açıklama geldi!
    Amerika Birleşik Devletleri'nde () Trump yönetimi online alışveriş platformu 'a ait 5 yabancı siteyi "kara listeye" aldı.

    Karar kapsamında Amazon'un , , , ve 'de hizmet veren platformları her yıl açıklanan kara listenin içerisinde yer aldı.

    Trump yönetiminin aldığı bu karara gerekçe olarak "sahte" ürünlere işaret edilirken, Amazon bu kararın tamamen siyesi olduğunu ifade etti.

    Amazon, geçen sene kaybettiği ve 'a verilen 10 milyar dolarlık "bulut" sözleşmesine itiraz etmişti, söz konusu anlaşma şu aşamada federal hakimler tarafından yeniden değerledirmeye alınmıştı.

    Kamuoyu önünde anlaşmazlıklarını sıkça dile getiren Trump ile Amazon'un sahibi 'ın aralarındaki en şiddetli tartışma 10 milyar dolarlık sözleşme nedeniyle yaşanmıştı.
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