Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası ertelendi mi? Trafik sigortası ödemeleri ne zaman?

Trafik sigortası ertelendi mi? Trafik sigortası ödemeleri ne zaman? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren değişiklik hayata geçiyor. Araç sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödemek zorunda olduğu trafik sigortaları ödemelerinde kolaylık sağlanacak. Poliçe bitiş tarihi 30.04.2020 ila 31.05.2020 arasında olan poliçelerin geçerlilik sürelerinin ilave prim alınmaksızın 1 ay süre ile uzatılmasına karar verildi.

TRAFİK SİGORTASI ERTELENDİ Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü 29 Nisan 2020 tarihinde 2020'ye 7 sayılı bir genelge ile Trafik sigortasında trafik poliçesinin gecikmesinden dolayı sürprim uygulanmaması, primlerim taksitlendirilmesi, poliçe vadelerinin uzatılması ile ilgili bir sektör duyurusu yayınladı. Milliyet'in haberine göre ; Trafik poliçe vadeleri bir ay uzatılırken, taksit sayısı ise 6 aya çıkarıldı. İlk ödemeler ise Haziran ayında başlayacak.