Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası ertelendi mi? Trafik sigortası ödemeleri ne zaman?

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibinin yaptırılması kanunlarca zorunlu kılınmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile trafikte yaşanabilecek olası bir kaza anında karşı tarafa vermiş olduğunuz maddi zararları güvence altına almış olursunuz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre zorunlu trafik sigortasını her araç sahibi her yıl yenilemelidir. Yenilenmeyen ya da hiç yapılmayan araçların trafiğe çıkmaları yasaktır.