Dolar/TL ne kadar? 1 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolarda son durum!

1 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar/TL ne kadar? Dolarda son durum döviz fiyatlarını araştıranların merak konusu oldu. Günlerdir doların 7 TL'ye baskısı devam ediyor. Bugün resmi tatil olması nedeniyle piyasalar kapalı ve açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Uluslararası piyasalarda ise hareketlilik sürüyor. Gözler açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken, enflasyon beklentisinde düşüş yaşandı.
DOLAR NE KADAR OLDU?
1- TL KARŞISINDA YÜKSELİŞ % 17
Yılbaşında kimsenin öngörmediği salgın belirsizliğiyle, dolar gelişen ülke kurlarının tamamına karşı yükseldi. Ancak ona rağmen TL'ye yansıma yüzde 17'yle sınırlı kaldı. Şimdi Türkiye salgın sonrası normalleşmeye çok yakın. Bunu uluslararası kuruluşlar da söylüyor. Dolayısıyla ilerleyen günler küresel piyasa fiyatlamalarında Türkiye'nin pozitif ayrışmasını güçlendirebilir. Türkiye'de sanayi firmaları da birer birer üretime dönüyor. Tüm bunlar dövizden TL'ye geçiş için mevcut seviyelerin 2020'nin son fırsatı olabileceğine işaret ediyor.
2- KURA SALDIRI YOLU KAPALI
Biliyorsunuz, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı tedbirlerle yabancıların spekülatif kur operasyonlarının yolu kesildi. Yabancılar artık tezgah üstü döviz takas mekanizması ve türev ürünlerle TL'ye operasyon çekemiyor. Bankaların yabancılarla Dolar/TL swap limitleri de kısıtlandı. Yani hem TL'nin yurtdışına verilip açığa satılmasının önüne geçildi, hem de kaynakların yurt içinde kalması sağlandı. Merkez'in bankalara sağladığı döviz kapasitesi güçlendirildi. Artık kontrolsüz yükseliş görmek neredeyse olanaksız.
3- HÂLÂ YÜZDE 30 ZARARDALAR
Yüksek fiyattan dolar almaya kalkan hep zarar ediyor. Hatırlayın, Ağustos 2018'de 7 TL ve üzerinden dolar alan vatandaşlar, 2 yıldır anaparasını kurtaramadı. Reel olarak şu anda bile % 30 zarardalar.
4- TL'YE YATIRIM FIRSATI ÇOK
TL'de alternatif yatırım fırsatları da çok… Borsa İstanbul, 24 Nisan seansını 1.4 cent ile 2008 yılındakiyle aynı dip seviyede tamamladı. Endeksin dolar bazındaki tarihi rekoru ise bugünkü kurla 350.000'in üzerine denk gelen 5.1 cent. Yani endeks dolar bazında 3.5 kat yükseldiğinde tarihi zirvesine henüz yeni ulaşmış olacak. Gayrimenkul piyasası da benzer bir potansiyel taşıyor.
ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 860 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 382 bin 250 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 384 bin 860 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 732 milyon 420 bin 153,08 lira, işlem miktarı ise 1.938,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 739 milyon 704 bin 134,67 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
PETROL YÜKSELİYOR, ALTIN DÜŞTÜ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik 1 Mayıs'ta başlayacak üretim kısıntısına saatler kala petrol fiyatları yükseldi.
Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporunda, Covid-19 pandemisine karşın, talebinde yüzde 1.0 artış gerçekleştiğinin ortaya koyulmasına karşılık, küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak altın fiyatlarının yönü aşağıya döndü.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9.25 artışla 26.69 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 10.17 artışla, uzun süredir ilk kez 20 doları aşarak 21.34 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.39 düşüşle 15.09 dolar,
- altın, yüzde 0.62 düşüşle 1,702.30 dolar,
- bakır, yüzde 0.72 artışla 5,246.00 dolar,
- platin, yüzde 0.53 düşüşle 776.07 dolar,
- paladyum yüzde 0.80 artışla 1,970.05 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 382 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,508 liraya düştü.