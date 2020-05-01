Dolar/TL ne kadar? 1 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolarda son durum!

1 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar/TL ne kadar? Dolarda son durum döviz fiyatlarını araştıranların merak konusu oldu. Günlerdir doların 7 TL'ye baskısı devam ediyor. Bugün resmi tatil olması nedeniyle piyasalar kapalı ve açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Uluslararası piyasalarda ise hareketlilik sürüyor. Gözler açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken, enflasyon beklentisinde düşüş yaşandı.

DOLAR NE KADAR OLDU?