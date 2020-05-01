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    • Ekonomi
    • 01.05.2020 14:51
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    • 01.05.2020 14:54
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    Dev şirketten flaş karar! Binlerce kişi işten çıkarılacak

    Koronavirüs salgını nedeniyle tüm uçuşlar iptal edilirken, havayolu firmaları da zor günler geçiriyor. İrlanda merkezli Ryanair, 3 bin çalışanının işten çıkartılmasına karar verildiğini duyurdu.

    Dev şirketten flaş karar! Binlerce kişi işten çıkarılacak

    Ryanair'den yapılan açıklamada, şirketin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiği belirtildi. Açıklamada, toplam 3 bin kişinin işten çıkartılmasına karar verildiği, geriye kalan çalışanların ücretsiz izne çıkartılacakları ve maaşlarının yüzde 20 düşürüleceği bildirildi.

    CEO'NUN MAAŞI YÜZDE 50 DÜŞÜRÜLECEK
    Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary'nin gelecek yılın nisan ayına kadar olan maaşının da yüzde 50 düşürülmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, 'e verilen yeni uçak siparişlerinin de durdurulması için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

    Ryanair bünyesinde yaklaşık 17 bin 500 kişi istihdam ediliyor. British Airways'in sahibi olan İspanyol şirketler grubu IAG'den daha önce yapılan açıklamada da grup şirketleri içerisinde uygulanacak yeniden yapılandırma kapsamında, British Airways'ten toplam 12 bin kişinin işten çıkartılmasının planlandığı belirtilmişti.

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